İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Əhməd İsmayılov: D-8 Media Forumunun illik əsasda keçirilməsi üçün bəyanatla çıxış ediləcək

    Media
    • 21 noyabr, 2025
    • 13:23
    Əhməd İsmayılov: D-8 Media Forumunun illik əsasda keçirilməsi üçün bəyanatla çıxış ediləcək
    Əhməd İsmayılov

    D-8 Media Forumunun keçirilməsində məqsəd üzv dövlətlərin media subyektləri və media camiəsinin beynəlxalq və regional sahədə əməkdaşlığının inkişafına dəstək göstərməkdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov Bakıda keçirilən "Dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi" mövzusundakı D-8 Media Forumu çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu forum həmçinin dezinformasiya və rəqəmsal mühitdə əməkdaşlığın daha da təkmilləşdirilməsi və qarşılıqlı əməkdaşlıq platformalarının yaradılması üçün də faydalıdır.

    "Forumda Prezident İlham Əliyevin tövsiyə və təşəbbüsü olan D-8 çərçivəsində Media Mükəmməllik Mərkəzinin yaradılması da müzakirə olunur. Günün sonuna qədər dövlət rəsmiləri və media ekspertlərinin bu xüsusda tövsiyələrinin həmin mərkəzin strateji planına daxil edilməsi istiqamətində işlər aparılacaq".

    İcraçı direktor bildirib ki, gələcəkdə bu kimi forumların keçirilməsi əlaqələrin inkişafı üçün faydalı olacaq.

    "Müzakirələr onu göstərir ki, bütün dövlətlər bu media forumunun keçirilməsini dəstəkləyir və bunun illik əsasda olması üçün müvafiq bəyanatla çıxış edəcəklər".

    D-8 Media Forumu Əhməd İsmayılov Medianın İnkişafı Agentliyi
    Ахмед Исмаилов: Страны D-8 поддержали ежегодное проведение медиафорума
    Azerbaijani official: D-8 countries support holding annual media forum

    Son xəbərlər

    16:18

    Azərbaycanla Vyetnam arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

    Digər
    16:17

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır

    Digər
    16:12

    Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunub

    Biznes
    16:05

    Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıb

    Energetika
    16:05
    Foto

    Azərbaycan və Aİ-nin miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməsi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    15:54

    Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    15:49

    Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilir

    Biznes
    15:45
    Foto

    Azərbaycanda Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Regional Akselerasiya Mərkəzi açılıb

    İKT
    15:39

    Rusiya Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinin zədələnməsinə görə təəssüfünü bildirib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti