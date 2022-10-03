Ахмед Исмаилов: Необходимо уделять больше внимания информационной безопасности в стране

Сегодня защита своих виртуальных границ в стратегической информационной войне является одним из приоритетов Азербайджанского государства.

Сегодня защита своих "виртуальных" границ в глобальной информационной войне является одним из приоритетов Азербайджанского государства.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию СМИ Ахмед Исмаилов, выступая на саммите “Глобальная гибридная война и кибербезопасность” в Баку.

Он подчеркнул, что соблюдение требований закона "О государственной тайне” – задача как журналистов, так и пользователей социальных сетей.

По его словам, важно проводить работу по правовому просвещению в области информационной безопасности не только с представителями СМИ, но и с гражданами страны: “Должна проводиться системная работа по предупреждению информационных атак противника, меры безопасности должны быть постоянными и должны обеспечиваться IT-специалистами. На международных информационных ресурсах должна быть размещена информация на разных языках, отражающая азербайджанские реалии”.