Руководитель музея миниатюрной книги отмечает 83-летие

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения видного общественного деятеля, бывшего игрока баскетбольной сборной Азербайджанской ССР, учредителя и руководителя музея миниатюрной книги Зарифы Салаховой. Как сообщает Report, ей исполняется 83 года.

Зарифа Теймур гызы Салахова родилась в 1932 году в Баку. В 1953 году окончила педагогическое училище имени Сабира. В 1952-1956 годах училась в Азербайджанском педагогическом институте имени М.Ф.Ахундова. В 1956-1958 годах работала педагогом начальных классов, учителем русского языка и литературы в средней школе.

В 1981-1993 годах занимала должность первого заместителя председателя правления Добровольного общества любителей книги Азербайджанской ССР.

С 1993 года является председателем правления общества "Книга". Созданный Зарифой Салаховой музей миниатюрной книги начал свою деятельность 2 апреля 2002 года.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Зарифа Салахова была удостоена ордена "Шохрет" за заслуги в деле развития книжной культуры в Азербайджане.

Зарифа Салахова является сестрой видного азербайджанского художника Таира Салахова, чьи работы известны во всем мире.