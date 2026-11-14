Азербайджан приглашен на Международную аэрокосмическую выставку в Мексике
- 14 ноября, 2026
- 18:45
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Азербайджан получил приглашение принять участие в Мексиканской аэрокосмической выставке (FAMEX).
Как сообщает Report, приглашение было озвучено в ходе встречи представителей комитета FAMEX с послом Азербайджана в Мексике Сеймуром Фаталиевым.
"В ходе дипломатической встречи Азербайджану было направлено официальное приглашение принять участие в FAMEX 2027 с целью содействия технологическому развитию в аэрокосмической отрасли, сферах безопасности, обороны и авиационного сообщения", - говорится в сообщении посольства Азербайджана в Мексике.
Отмечается, что участие Азербайджана будет способствовать укреплению международного авторитета FAMEX 2027, развитию институциональных и торговых связей между двумя странами, а также созданию новых деловых возможностей для мировой промышленности.
Отметим, что выставка пройдет 20–24 апреля 2027 года на авиабазе Санта-Лусия в мексиканском штате Мехико.