Азербайджан приглашен на Международную аэрокосмическую выставку в Мексике

Азербайджан получил приглашение принять участие в Мексиканской аэрокосмической выставке (FAMEX).

Как сообщает Report, приглашение было озвучено в ходе встречи представителей комитета FAMEX с послом Азербайджана в Мексике Сеймуром Фаталиевым.

"В ходе дипломатической встречи Азербайджану было направлено официальное приглашение принять участие в FAMEX 2027 с целью содействия технологическому развитию в аэрокосмической отрасли, сферах безопасности, обороны и авиационного сообщения", - говорится в сообщении посольства Азербайджана в Мексике.

Отмечается, что участие Азербайджана будет способствовать укреплению международного авторитета FAMEX 2027, развитию институциональных и торговых связей между двумя странами, а также созданию новых деловых возможностей для мировой промышленности.

Отметим, что выставка пройдет 20–24 апреля 2027 года на авиабазе Санта-Лусия в мексиканском штате Мехико.