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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан приглашен на Международную аэрокосмическую выставку в Мексике

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2026
    • 18:45
    Азербайджан приглашен на Международную аэрокосмическую выставку в Мексике

    Азербайджан получил приглашение принять участие в Мексиканской аэрокосмической выставке (FAMEX).

    Как сообщает Report, приглашение было озвучено в ходе встречи представителей комитета FAMEX с послом Азербайджана в Мексике Сеймуром Фаталиевым.

    "В ходе дипломатической встречи Азербайджану было направлено официальное приглашение принять участие в FAMEX 2027 с целью содействия технологическому развитию в аэрокосмической отрасли, сферах безопасности, обороны и авиационного сообщения", - говорится в сообщении посольства Азербайджана в Мексике.

    Отмечается, что участие Азербайджана будет способствовать укреплению международного авторитета FAMEX 2027, развитию институциональных и торговых связей между двумя странами, а также созданию новых деловых возможностей для мировой промышленности.

    Отметим, что выставка пройдет 20–24 апреля 2027 года на авиабазе Санта-Лусия в мексиканском штате Мехико.

    Сеймур Фаталиев Азербайджан Мексика
    Azərbaycan FAMEX-ə dəvət edilib
    44 filmi
    44 filmi

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