Дональд Трамп раскритиковал решение властей Калифорнии об отмене смертных приговоров

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заменить смертные приговоры пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение, назвав его катастрофой для американской системы правосудия.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, решение Ньюсома затронуло 563 заключенных, приговоренных к смертной казни в Калифорнии.

"Это катастрофа для правосудия в Америке", - заявил президент США.

Он подчеркнул, что многие из этих заключенных совершили неоднократные убийства и теперь "не могут поверить в свою удачу".

"Надеюсь, что это решение будет отменено", - добавил Трамп.

На прошлой неделе Ньюсом объявил о решении заменить все смертные приговоры в штате пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение.

По словам губернатора, "санкционированное государством убийство несовместимо с ценностями Калифорнии".

Ньюсом последовательно выступает против смертной казни. Ранее он также сообщил, что в январе намерен определиться с возможным участием в президентских выборах 2028 года.