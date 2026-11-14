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    Дональд Трамп раскритиковал решение властей Калифорнии об отмене смертных приговоров

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 19:45
    Дональд Трамп раскритиковал решение властей Калифорнии об отмене смертных приговоров

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заменить смертные приговоры пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение, назвав его катастрофой для американской системы правосудия.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

    По словам Трампа, решение Ньюсома затронуло 563 заключенных, приговоренных к смертной казни в Калифорнии.

    "Это катастрофа для правосудия в Америке", - заявил президент США.

    Он подчеркнул, что многие из этих заключенных совершили неоднократные убийства и теперь "не могут поверить в свою удачу".

    "Надеюсь, что это решение будет отменено", - добавил Трамп.

    На прошлой неделе Ньюсом объявил о решении заменить все смертные приговоры в штате пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение.

    По словам губернатора, "санкционированное государством убийство несовместимо с ценностями Калифорнии".

    Ньюсом последовательно выступает против смертной казни. Ранее он также сообщил, что в январе намерен определиться с возможным участием в президентских выборах 2028 года.

    Дональд Трамп Калифорния Смертная казнь Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp Kaliforniyada ölüm hökmünün ləğvini ədliyyə sistemi üçün fəlakət adlandırıb
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