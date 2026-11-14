Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Лейла Алиева обсудила с гендиректором ICESCO расширение экологического сотрудничества

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2026
    • 19:04
    Лейла Алиева обсудила с гендиректором ICESCO расширение экологического сотрудничества

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 14 ноября встретилась с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Как сообщает турецкое бюро Report, в ходе встречи обсуждались возможности расширения сотрудничества между Общественным объединением IDEA и ICESCO.

    В частности, стороны затронули вопрос создания новых возможностей для приобретения азербайджанской молодежью международного опыта в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

    Также состоялся обмен мнениями о реализации совместных инициатив по продвижению экологического образования в школах, озеленению, сортировке отходов, экономии воды и повышению энергоэффективности.

    На встрече были рассмотрены возможности организации в Азербайджане международных экологических летних лагерей с участием молодежи, а также реализации совместных просветительских проектов в области сохранения биоразнообразия.

    Кроме того, стороны обсудили перспективы поддержки молодежных инициатив в сфере экологических инноваций и совместной разработки инновационных решений, направленных на борьбу с загрязнением воздуха, управление отходами, охрану водных ресурсов и адаптацию к изменению климата.

    Лейла Алиева COP31
    IDEA ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub
    IDEA, ICESCO explore joint environmental projects at COP31
    44 filmi
    44 filmi

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