İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    IDEA ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 14 noyabr, 2026
    • 18:59
    IDEA ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva noyabrın 14-də BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ICESCO) Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malik ilə görüş keçirib.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, görüş zamanı IDEA İctimai Birliyi ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub.

    Bu xüsusda azərbaycanlı gənclərin ətraf mühitin mühafizəsi və dayanıqlı inkişaf sahələrində beynəlxalq təcrübə qazanmaları üçün yeni imkanların yaradılması məsələsinə toxunulub.

    Eyni zamanda, məktəblərdə ekoloji təhsilin təşviqi, yaşıllaşdırma, tullantıların çeşidlənməsi, suya qənaət və enerji səmərəliliyi istiqamətində birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Görüşdə gənclərin iştirakı ilə ölkədə beynəlxalq ekoloji yay düşərgələrinin təşkili və biomüxtəlifliyin mühafizəsi sahəsində birgə maarifləndirmə layihələrinin icrası imkanları da nəzərdən keçirilib.

    Bununla yanaşı, gənclərin ekoloji innovasiyalar sahəsində fəaliyyətinin dəstəklənməsi, hava çirklənməsi, tullantıların idarə olunması, su ehtiyatlarının qorunması və iqlim dəyişmələrinə uyğunlaşma üzrə innovativ həllərin hazırlanmasına yönəlmiş birgə fəaliytətlərin həyata keçirilməsi perspektivləri müzakirə edilib.

    Leyla Əliyeva Salim bin Məhəmməd əl-Malik İDEA İctimai Birliyi İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ICESCO)
    Лейла Алиева обсудила с гендиректором ICESCO расширение экологического сотрудничества
    IDEA, ICESCO explore joint environmental projects at COP31
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    20:22
    Almaniya qaz qıtlığı riski səbəbindən kömür elektrik stansiyalarının işini bərpa edə bilər
    Digər ölkələr
    20:12
    Foto
    İran turizm marşrutlarını Məşhəddən kənara genişləndirmək istəyir
    Region
    20:00
    Tramp Kaliforniyada ölüm hökmünün ləğvini ədliyyə sistemi üçün fəlakət adlandırıb
    Digər ölkələr
    19:46
    Fransada bugünkü etiraz aksiyaları zamanı 23 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    19:40
    Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşü noyabrın 19-da keçiriləcək
    Region
    19:27
    Foto
    Yuğ Teatrında "Ana" tamaşasının premyerası keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    19:19
    Bolqarıstanda zəncirvari yol qəzasında ölənlərin sayı 13-ə çatıb
    Digər ölkələr
    19:14
    "Naxçıvan" voleybol klubu ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb
    Komanda
    18:59
    IDEA ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti