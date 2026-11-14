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    Число погибших в массовом ДТП в Болгарии выросло до 13

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 19:01
    Число погибших в массовом ДТП в Болгарии выросло до 13

    Число жертв двух крупных дорожно-транспортных происшествий на автомагистрали "Фракия" в Болгарии увеличилось до 13.

    Как передает Report, об этом сообщают болгарские медиа.

    Отмечается, что в больнице Бургаса скончался 42-летний мужчина, который ранее был госпитализирован в критическом состоянии. Еще 51 пострадавший с различными травмами находятся в больницах.

    Напомним, что утром 10 ноября на автомагистрали "Тракия" в Болгарии произошли два массовых ДТП. В общей сложности столкнулись 86 легковых и грузовых автомобилей.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Болгария
    Bolqarıstanda zəncirvari yol qəzasında ölənlərin sayı 13-ə çatıb
    Death toll from two crashes on Bulgaria's Trakia motorway rises to 13
    44 filmi
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