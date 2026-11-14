Число погибших в массовом ДТП в Болгарии выросло до 13
Другие страны
- 14 ноября, 2026
- 19:01
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Число жертв двух крупных дорожно-транспортных происшествий на автомагистрали "Фракия" в Болгарии увеличилось до 13.
Как передает Report, об этом сообщают болгарские медиа.
Отмечается, что в больнице Бургаса скончался 42-летний мужчина, который ранее был госпитализирован в критическом состоянии. Еще 51 пострадавший с различными травмами находятся в больницах.
Напомним, что утром 10 ноября на автомагистрали "Тракия" в Болгарии произошли два массовых ДТП. В общей сложности столкнулись 86 легковых и грузовых автомобилей.
Bolqarıstanda zəncirvari yol qəzasında ölənlərin sayı 13-ə çatıb
Death toll from two crashes on Bulgaria's Trakia motorway rises to 13
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