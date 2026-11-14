Число погибших в массовом ДТП в Болгарии выросло до 13

Число жертв двух крупных дорожно-транспортных происшествий на автомагистрали "Фракия" в Болгарии увеличилось до 13.

Как передает Report, об этом сообщают болгарские медиа.

Отмечается, что в больнице Бургаса скончался 42-летний мужчина, который ранее был госпитализирован в критическом состоянии. Еще 51 пострадавший с различными травмами находятся в больницах.

Напомним, что утром 10 ноября на автомагистрали "Тракия" в Болгарии произошли два массовых ДТП. В общей сложности столкнулись 86 легковых и грузовых автомобилей.