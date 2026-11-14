Bolqarıstanda zəncirvari yol qəzasında ölənlərin sayı 13-ə çatıb
Digər ölkələr
- 14 noyabr, 2026
- 19:19
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Bolqarıstanda "Frakiya" avtomagistralında iki böyük yol-nəqliyyat hadisəsinin qurbanlarının sayı 13-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan mediası məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, daha öncə kritik vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilmiş 42 yaşlı kişi Burqas xəstəxanasında vəfat edib. Müxtəlif xəsarətləri olan daha 51 zərərçəkmiş xəstəxanalardadır.
Xatırladaq ki, noyabrın 10-u səhər saatlarında Bolqarıstanda "Trakiya" avtomagistralında iki zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Ümumilikdə 86 minik və yük avtomobili toqquşub.
Число погибших в массовом ДТП в Болгарии выросло до 13
Death toll from two crashes on Bulgaria's Trakia motorway rises to 13
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