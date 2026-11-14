İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Bolqarıstanda zəncirvari yol qəzasında ölənlərin sayı 13-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2026
    • 19:19
    Bolqarıstanda zəncirvari yol qəzasında ölənlərin sayı 13-ə çatıb

    Bolqarıstanda "Frakiya" avtomagistralında iki böyük yol-nəqliyyat hadisəsinin qurbanlarının sayı 13-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan mediası məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, daha öncə kritik vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilmiş 42 yaşlı kişi Burqas xəstəxanasında vəfat edib. Müxtəlif xəsarətləri olan daha 51 zərərçəkmiş xəstəxanalardadır.

    Xatırladaq ki, noyabrın 10-u səhər saatlarında Bolqarıstanda "Trakiya" avtomagistralında iki zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Ümumilikdə 86 minik və yük avtomobili toqquşub.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlər və yaralılar Bolqarıstan
    Число погибших в массовом ДТП в Болгарии выросло до 13
    Death toll from two crashes on Bulgaria's Trakia motorway rises to 13
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:22
    Almaniya qaz qıtlığı riski səbəbindən kömür elektrik stansiyalarının işini bərpa edə bilər
    Digər ölkələr
    20:12
    Foto
    İran turizm marşrutlarını Məşhəddən kənara genişləndirmək istəyir
    Region
    20:00
    Tramp Kaliforniyada ölüm hökmünün ləğvini ədliyyə sistemi üçün fəlakət adlandırıb
    Digər ölkələr
    19:46
    Fransada bugünkü etiraz aksiyaları zamanı 23 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    19:40
    Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşü noyabrın 19-da keçiriləcək
    Region
    19:27
    Foto
    Yuğ Teatrında "Ana" tamaşasının premyerası keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    19:19
    Bolqarıstanda zəncirvari yol qəzasında ölənlərin sayı 13-ə çatıb
    Digər ölkələr
    19:14
    "Naxçıvan" voleybol klubu ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb
    Komanda
    18:59
    IDEA ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti