Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Арагчи призвал использовать потенциал приграничных регионов Ирана для привлечения туристов

    В регионе
    • 14 ноября, 2026
    • 20:20
    Арагчи призвал использовать потенциал приграничных регионов Ирана для привлечения туристов

    Иран должен использовать возможности приграничных регионов для увеличения туристического потока из соседних стран.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи журналистам на заседании Министерства культурного наследия страны.

    Глава МИД подчеркнул важность развития туристического потенциала Ирана, привлечения туристов из соседних государств и расширения туристических маршрутов за пределы Мешхеда.

    По словам Арагчи, среди иракских туристов растет интерес к Исфахану и северным регионам Ирана. Упрощение въезда в страну на личных автомобилях может способствовать более равномерному распределению доходов от туризма между различными провинциями.

    Министр также выразил готовность к расширению сотрудничества в сферах туризма, культурного наследия и ремесел, упрощению визовых процедур и совместной работе по включению объектов культурного наследия Ирана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Аббас Арагчи Исламская Республика Иран
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    İran turizm marşrutlarını Məşhəddən kənara genişləndirmək istəyir
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