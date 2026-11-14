Германия может возобновить работу угольных электростанций из-за риска дефицита газа
- 14 ноября, 2026
- 20:13
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Министерство экономики Германии разрабатывает законопроект, предусматривающий возможность возобновления работы резервных угольных электростанций для экономии природного газа в предстоящий зимний период.
Как передает Report со ссылкой на газету Der Tagesspiegel, соответствующие меры рассматриваются на фоне низкого уровня заполненности газовых хранилищ и риска возникновения дефицита топлива.
Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, резервные угольные электростанции могут временно вернуться на рынок электроэнергии в случае объявления чрезвычайной ситуации в сфере энергоснабжения.
В настоящее время такие станции преимущественно используются для стабилизации энергосистемы в зимний период. Их операторы получают компенсацию понесенных расходов, однако не извлекают прибыль от эксплуатации мощностей.
Законопроект предусматривает возможность задействования электростанций, находящихся в сетевом резерве, а также объектов, на которые распространяются ограничения на использование угля в 2026, 2027 и, возможно, 2028 годах.
Предполагается, что дополнительные мощности по производству электроэнергии могут использоваться не позднее конца марта 2028 года.
Власти также намерены обязать операторов поддерживать необходимую численность персонала и обеспечивать запасы топлива для оперативного запуска электростанций.
Расходы на содержание резервных мощностей планируется компенсировать, в том числе за счет потребителей электроэнергии путем повышения сетевых сборов.