Almaniya qaz qıtlığı riski səbəbindən kömür elektrik stansiyalarının işini bərpa edə bilər
- 14 noyabr, 2026
- 20:22
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Almaniyanın İqtisadiyyat Nazirliyi qarşıdan gələn qış mövsümündə təbii qaza qənaət üçün ehtiyat kömür elektrik stansiyalarının işini bərpa etmək imkanını nəzərdə tutan qanun layihəsi hazırlayır.
"Report"un "Der Tagesspiegel" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq tədbirlər qaz anbarlarının doluluq səviyyəsinin aşağı olması və yanacaq qıtlığı riskinin yaranması fonunda nəzərdən keçirilir.
Nəşrin əldə etdiyi sənədə əsasən, enerji təchizatı sahəsində fövqəladə vəziyyət elan ediləcəyi təqdirdə, ehtiyat kömür elektrik stansiyaları müvəqqəti olaraq elektrik enerjisi bazarına qayıda bilər.
Hazırda bu cür stansiyalardan əsasən qış mövsümündə enerji sistemini sabitləşdirmək üçün istifadə olunur. Onların operatorları çəkilmiş xərclərin kompensasiyasını alırlar, lakin güclərin istismarından mənfəət əldə etmirlər.
Qanun layihəsi şəbəkə ehtiyatında olan elektrik stansiyalarının, həmçinin 2026, 2027 və 2028-ci illərdə kömürdən istifadəsinə məhdudiyyətlər şamil edilən obyektlərin işə salınması imkanını nəzərdə tuta bilər.
Elektrik enerjisi istehsalı üzrə əlavə güclərdən 2028-ci ilin mart ayının sonundan gec olmayaraq istifadə gözlənilir.
Hakimiyyət orqanları həmçinin elektrik stansiyalarının operativ şəkildə işə salınması üçün operatorların üzərinə lazımi sayda personal saxlamaq və yanacaq ehtiyatlarını təmin etmək öhdəliyi qoymaq niyyətindədir.
Ehtiyat güclərin saxlanılması xərclərinin, o cümlədən şəbəkə yığımlarının artırılması yolu ilə elektrik enerjisi istehlakçıları hesabına kompensasiya edilməsi planlaşdırılır.