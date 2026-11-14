Встреча лидеров РФ, США и Китая пройдет 19 ноября в Шэньчжэне

Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Договоренность об этом достигнута, сообщил он журналистам в субботу.

"Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС", - уточнил Песков.

Отметим, что 33-я ежегодная встреча лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 18-19 ноября 2026 года в Шэньчжэне (Гуандун, Китай).