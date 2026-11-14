Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Встреча лидеров РФ, США и Китая пройдет 19 ноября в Шэньчжэне

    В регионе
    • 14 ноября, 2026
    • 19:14
    Встреча лидеров РФ, США и Китая пройдет 19 ноября в Шэньчжэне

    Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Договоренность об этом достигнута, сообщил он журналистам в субботу.

    "Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС", - уточнил Песков.

    Отметим, что 33-я ежегодная встреча лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 18-19 ноября 2026 года в Шэньчжэне (Гуандун, Китай).

    Дмитрий Песков Си Цзиньпин Владимир Путин Дональд Трамп АТЭС
    Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşü noyabrın 19-da keçiriləcək
    Putin, Xi and Trump to meet in Shenzhen on November 19, Kremlin says
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