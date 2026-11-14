Встреча лидеров РФ, США и Китая пройдет 19 ноября в Шэньчжэне
В регионе
- 14 ноября, 2026
- 19:14
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Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Договоренность об этом достигнута, сообщил он журналистам в субботу.
"Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС", - уточнил Песков.
Отметим, что 33-я ежегодная встреча лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 18-19 ноября 2026 года в Шэньчжэне (Гуандун, Китай).
Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşü noyabrın 19-da keçiriləcək
Putin, Xi and Trump to meet in Shenzhen on November 19, Kremlin says
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