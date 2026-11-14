İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşü noyabrın 19-da keçiriləcək

    Region
    • 14 noyabr, 2026
    • 19:40
    Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşü noyabrın 19-da keçiriləcək

    Rusiya, Çin və ABŞ liderləri Vladimir Putin, Si Cinpin ilə Donald Trampın görüşü noyabrın 19-da Şençjendə keçiriləcək.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    O, bu barədə razılığın əldə olunduğunu şənbə günü jurnalistlərə açıqlayıb.

    "Bu görüş Şençjendə APEC sammiti çərçivəsində keçiriləcək", - Peskov dəqiqləşdirib.

    Qeyd edək ki, noyabrın 18-19-da Çinin Şençjen şəhərində Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) 33-cü illik sammiti keçiriləcək.

    Dmitri Peskov Vladimir Putin Si Cinpin Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) APEC Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
    Встреча лидеров РФ, США и Китая пройдет 19 ноября в Шэньчжэне
    Putin, Xi and Trump to meet in Shenzhen on November 19, Kremlin says
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