В Азербайджане пройдет международная конференция в честь 740-летия со дня рождения Насреддина Туси

Баку. 4 августа. REPORT.AZ / В Азербайджане в честь 740-летия со дня рождения Насреддина Туси пройдет международная конференция, в которой примут участие видные ученые из Испании, Франции, Англии, Швейцарии, России, Ирана, Узбекистана и других стран.

Как сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий, конференция начнется 10 сентября в 11 часов.

В Институте математики и механики Национальной Академии наук Азербайджана сообщили, что мероприятие продлится два дня. Работа секций конференции будет проходить в Университете "Азербайджан" и Астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси в Шамахе.

Отметим, что организаторами конференции под названием "История математики и астрономии, нынешнее состояние и взгляд в будущее" выступают Институт математики и механики НАНА и Министерство связи и высоких технологий