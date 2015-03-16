​Зейнаб Ханларова выступила с концертом в Нью-Йорке - ФОТО

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По случаю праздника Новруз народная артистка Зейнаб Ханларова выступила с концертом в Ньйю-Йорке.

Концерт, организованный при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, состоялся в концертном комплексе "Master Theatre" в направлении Бруклина.

Об этом Report сообщили из пресс-службы госкомитета.

Концерт начался с гимна Азербайджана. В программу под названием "Хош гердук, эзизлерим" вошли полюбившиеся зрителям песни из репертуара певицы, в том числе "Хош гердук", "Догмасан мене", "Анаджан", Азербайджан маралы", "Гадан мен алым", "Олмаз, олмаз", "Гюль янаглым".

Присутствующий на концерте глава Бруклинского района Эрик Л.Адамс поздравил азербайджанцев с праздником Новруз, отметил о заслугах З.Ханларовой в развитии культурных связей между народами.

За вклад, внесенный в развитие культурных связей и пропаганду азербайджанской культуры, действующее в Нью-Йорке Центральное общество кавказских евреев и организации азербайджанской диаспоры, удостоили З.Ханларову премии и диплома.

Среди зрителей были азербайджанцы, приехавшие на концерт из различных городов, турки, евреи и представители других национальностей. Концерт, продолжавшийся 2,5 часа, завершился песней "Бирлик".