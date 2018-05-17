Здание, ставшее свидетелем провозглашения АДР - РЕПОРТАЖ

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Тбилиси. 17 мая. REPORT.AZ/ Одним из самых красивых проспектов и улиц столицы Грузии является проспект Шоты Руставели. На этом проспекте (ныне Шота Руставели, 6) находится здание, ставшее свидетелем истории.

Report подготовил репортаж из этого здания, имеющего историческое значение для Азербайджана.

Здание, где была провозглашена независимость Азербайджана.

Сейчас функционирующее как "Дом молодежи" здание было некогда зданием Кавказского наместничества. 23 февраля 1918 года в данном здании был созван Закавказский сейм из Грузии, Азербайджана и Армении. В Сейме были представлены социал-демократы от Грузии, члены партии "Мусават" и нейтральные от Азербайджана, партия "Дашнакцутюн" от Армении. В Сейме мусульмане составляли численное большинство. В тот период в мусульманской фракции было 50 членов. Социал-демократы были представлены в Сейме 32 членами, армяне – 27. Из-за того, что в Сейме преобладали азербайджанцы, в принимаемых решениях преимущественный голос мог быть у Азербайджана. Это было не выгодно "Дашнакцутюну" и остальным. По этой причине в Сейме возникли разногласия. 26 мая 1918 года Грузия объявила, что выходит из Закавказского сейма, и с этим Сейм был распущен. 27 мая азербайджанское представительство Сейма объявило себя временным Национальным советом. Председательство Советом было поручено Мамед Эмину Расулзаде. Днем позже на первом заседании Национального совета с участием 26 членов 24 голосами был принят Акт о независимости. Тем самым, 28 мая 1918 года в данном здании в центре Тбилиси было провозглашено создание Азербайджанской Демократической Республики. Новое правительство и Национальный совет функционировали здесь до 16 июня, т.е. до переезда в Гянджу. На входе в основной зал здания размещены стенды с информацией о том, что здесь были провозглашены Грузинское государство и АДР. Подобного стенда об Армении здесь нет.

Зеркальный, Белый и Красный залы

При осмотре здешних залов будто прикасаешься к истории. При входе в Зеркальный зал, весь обставленный мелкими зеркалами, словно попадаешь в волшебный мир. В этом зале с высокими сводами преимущественно велись обсуждения. Важные документы были подписаны в соседней комнате – Белом зале. Входя в зал, можно увидеть только старинный стол. Первые акты о независимости Азербайджана и Грузии были подписаны именно в этом зале. В то же время Закавказский сейм также был создан в этом здании. Решения провозглашались в Красном зале, украшенном в старинных традициях. В этом зале, напоминающем чем-то дом культуры и концертный зал, сцена и сидения разделены. Решения провозглашались с этой сцены.

В этом здании работали Мирза Фатали Ахундов и Аббасгулу ага Бакиханов

В служебном здании Кавказского наместничества работало много выдающихся людей того времени, в том числе одни из основоположников культуры, литературы, философской мысли Азербайджана Мирза Фатали Ахундов и Аббасгулу ага Бакиханов.

Это величественное здание было свидетелем принятия Конституции Грузии в 1921 году. В здании, которое в советские годы служило домом пионеров, сейчас для школьников и молодежи функционируют различные языковые, музыкальные, танцевальные кружки. В основных залах здания проводятся международные мероприятия, большие концерты и другие важные государственные мероприятия. Сад у правого входа в здание в последние годы был восстановлен, превращен в место отдыха для жителей и гостей города.

Посетителям здания рассказывается о ее истории, принятых здесь важных решениях.