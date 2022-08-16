Завершились съемки документального фильма ”ANAMA"

На киностудии “Азербайджанфильм” имени Дж.Джаббарлы уже завершен этап съемок документального фильма с условным названием “ANAMA”.

На киностудии “Азербайджанфильм” имени Дж.Джаббарлы уже завершен этап съемок документального фильма с условным названием “ANAMA”.

Как сообщили Report в киностудии, фильм, снятый по заказу Министерства культуры, рассказывает о самоотверженной жизни саперов, осуществляющих процесс разминирования на освобожденных от оккупации территориях. Герои фильма - саперы, которые работают, рискуя собственной жизнью, для того, чтобы на освобожденных территориях можно было безопасно жить.

Организационную поддержку фильму оказывает Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Режиссер и автор сценария Мурад Ибрагимбеков, оператор Надир Мехтиев, исполнительный продюсер Тофик Мусаев, продюсер Назим Гусейнов.

Экранизация будет представлена широкой публике до конца года.