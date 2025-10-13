Замминистра: Азербайджанский и туркменский народы связывает крепкая дружба

Азербайджанский и туркменский народы имеют крепкие дружественные связи.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры Мурад Гусейнов на церемонии открытия Дней культуры Туркменистана в Азербайджане.

По его словам, культурные связи между странами также подкреплены существующими дружественными отношениями: "Межгосударственные отношения между Баку и Ашхабадом также находятся на высоком уровне".

Гусейнов назвал Дни культуры возможностью ближе познакомиться с туркменской культурой.