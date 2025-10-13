Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Замминистра: Азербайджанский и туркменский народы связывает крепкая дружба

    Kультурная политика
    • 13 октября, 2025
    • 18:35
    Замминистра: Азербайджанский и туркменский народы связывает крепкая дружба

    Азербайджанский и туркменский народы имеют крепкие дружественные связи.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры Мурад Гусейнов на церемонии открытия Дней культуры Туркменистана в Азербайджане.

    По его словам, культурные связи между странами также подкреплены существующими дружественными отношениями: "Межгосударственные отношения между Баку и Ашхабадом также находятся на высоком уровне".

    Гусейнов назвал Дни культуры возможностью ближе познакомиться с туркменской культурой.

    Азербайджан Туркменистан
    Nazir müavini: Azərbaycan və türkmən xalqlarının möhkəm dostluq əlaqələri var

    Последние новости

    19:20

    Трамп: США готовы снять санкции с Ирана при желании начать переговоры

    Другие страны
    19:16

    Куртулмуш: Регулярные контакты между Анкарой, Исламабадом и Баку укрепляют трехстороннее сотрудничество

    Внешняя политика
    18:57

    В Массачусетсе два человека погибли при крушении самолета

    Другие страны
    18:57
    Фото

    В Анкаре почтили память Ахмеда Джавада

    Культура
    18:52
    Фото

    В Азербайджане прошла церемония открытия Дней культуры Туркменистана

    Kультурная политика
    18:50
    Видео

    Эрдоган посоветовал премьеру Италии бросить курить

    Другие страны
    18:48
    Фото

    Азербайджан и Иран обсудили развитие транспортного коридора Север-Юг

    Внешняя политика
    18:35

    Замминистра: Азербайджанский и туркменский народы связывает крепкая дружба

    Kультурная политика
    18:27

    Число погибших в Мексике достигло 64 человек, 65 пропали без вести

    Другие страны
    Лента новостей