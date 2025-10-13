Nazir müavini: Azərbaycan və türkmən xalqlarının möhkəm dostluq əlaqələri var
Mədəniyyət siyasəti
- 13 oktyabr, 2025
- 18:19
Azərbaycan və türkmən xalqlarının möhkəm dostluq əlaqələri var.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri mədəniyyət nazirinin müavini Murad Hüseynov Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günlərinin açılış mərasimində deyib.
Onun sözlərinə görə, ölkələr arasındakı mədəni əlaqələr mövcud dostluq əlaqələrini da möhkəmləndirir.
"Azərbaycan və Türkmənistanın dövlətlərarası münasibəti də yüksək səviyyədədədir".
Nazir müavini mədəniyyət günlərini türkmən mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmaq üçün fürsət adlandırıb.
"Ümid edirik ki, mədəni əlaqələr daha da inkişaf edəcək".
