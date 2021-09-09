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Ягуб Зуруфчу подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Ягуб Зуруфчу подключен к аппарату искусственной вентиляции легких Ягуб Зуруфчу, проходящий лечение от коронавируса в реанимационном отделении медицинского центра Yeni Klinika, подключен у аппарату искусственной вентиляции легких.
Kультурная политика
9 сентября 2021 г. 17:30
Ягуб Зуруфчу подключен к аппарату искусственной вентиляции легких
Ягуб Зуруфчу
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Ягуб Зуруфчу, проходящий лечение от коронавируса в реанимационном отделении медицинского центра Yeni Klinika, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщили Report из клиники, состояние заслуженного артиста остается тяжелым.

"У Ягуба Зуруфчу диагностирована двухсторонняя пневмония легких, 80% легких поражены. У пациента наблюдается гипоксемическая дыхательная недостаточность. Он подключен к аппарату для неинвазивной искусственной вентиляции легких", - сообщили в медицинском учреждении.

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Версия на азербайджанском языке Yaqub Zurufçu süni tənəffüs aparatına qoşulub

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