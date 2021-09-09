Ягуб Зуруфчу подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Ягуб Зуруфчу, проходящий лечение от коронавируса в реанимационном отделении медицинского центра Yeni Klinika, подключен у аппарату искусственной вентиляции легких.

Ягуб Зуруфчу, проходящий лечение от коронавируса в реанимационном отделении медицинского центра Yeni Klinika, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщили Report из клиники, состояние заслуженного артиста остается тяжелым.

"У Ягуба Зуруфчу диагностирована двухсторонняя пневмония легких, 80% легких поражены. У пациента наблюдается гипоксемическая дыхательная недостаточность. Он подключен к аппарату для неинвазивной искусственной вентиляции легких", - сообщили в медицинском учреждении.