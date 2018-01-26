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    В YARAT состоялись обсуждения касательно архитектурного развития Баку

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В центре современного искусства YARAT состоялись обсуждения на тему "Архитектор, деятель искусства и гражданин: мыслить о городе". 

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Французским институтом в рамках 2-ого выпуска  проекта Ночи Идей (NuitdesIdées),  собирающих по всему миру интеллектуалов, исследователей, деятелей искусства и лиц обладающих правом принятия решений вокруг темы : "Власть воображению".

    Открывшая мероприятие посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, отметила что данный проект проводится уже не первый год в  более чем 50 странах мира.

    По ее словам,  проводимое мероприятие призвано собрать вместе деятелей искусства, архитекторов, градостроителей, студентов и просто любознательных граждан для обсуждения роли и значении воображения в развитии города Баку и в сохранении его богатого исторического достояния.

    Последние 10 лет город Баку является очагом крупнейших инвестиций и изменений, которые значительно изменили архитектурный облик города. В пример этому можно привести современные жилые здания и культурные учреждения задуманные в оригинальном стиле. В ходе дебатов  участники обсудили задачи и перспектив  созданные вследствие роста населения и расширения города, обменялись опытом о сегодняшнем и завтрашнем дне города и о способности общества превратить его в пространство, где существуют благоприятные условия как для людей так и для окружающей среды.

    В дебатах приняли участие, как азербайджанские, так и французские архитекторы.

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