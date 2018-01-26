В YARAT состоялись обсуждения касательно архитектурного развития Баку

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В центре современного искусства YARAT состоялись обсуждения на тему "Архитектор, деятель искусства и гражданин: мыслить о городе".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Французским институтом в рамках 2-ого выпуска проекта Ночи Идей (NuitdesIdées), собирающих по всему миру интеллектуалов, исследователей, деятелей искусства и лиц обладающих правом принятия решений вокруг темы : "Власть воображению".

Открывшая мероприятие посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, отметила что данный проект проводится уже не первый год в более чем 50 странах мира.

По ее словам, проводимое мероприятие призвано собрать вместе деятелей искусства, архитекторов, градостроителей, студентов и просто любознательных граждан для обсуждения роли и значении воображения в развитии города Баку и в сохранении его богатого исторического достояния.

Последние 10 лет город Баку является очагом крупнейших инвестиций и изменений, которые значительно изменили архитектурный облик города. В пример этому можно привести современные жилые здания и культурные учреждения задуманные в оригинальном стиле. В ходе дебатов участники обсудили задачи и перспектив созданные вследствие роста населения и расширения города, обменялись опытом о сегодняшнем и завтрашнем дне города и о способности общества превратить его в пространство, где существуют благоприятные условия как для людей так и для окружающей среды.

В дебатах приняли участие, как азербайджанские, так и французские архитекторы.