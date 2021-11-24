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В Турции отметят 200-летний юбилей Ашуга Алескера

В Турции отметят 200-летний юбилей Ашуга Алескера 09:42
Kультурная политика
24 ноября 2021 г. 10:11
В Турции отметят 200-летний юбилей Ашуга Алескера

Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева 25-28 ноября посетит Анкару и Стамбул, где примет участие в мероприятиях, посвященному 200-летию видного представителя ашугского творчества Азербайджана Ашуга Алескера.

Как сообщили Report в отделе по прессе и связям с общественностью парламента, мероприятия организованы ТЮРКСОЙ.

В мероприятии расскажут о жизни и творчестве Ашуга Алескера, прозвучат отрывки из его литературного наследия.

Депутат также примет участие в презентации книги "Избранные стихотворения Ашуга Алескера", переведенной известным турецким литератором Кенаном Чарбога.

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Версия на английском языке 200th anniversary of Ashig Alasgar to be celebrated in Turkey
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyi qeyd olunacaq

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