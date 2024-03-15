О нас

В столице Латвии отметили праздник Новруз

В столице Латвии отметили праздник Новруз В Риге состоялось мероприятие по случаю праздника Новруз, организованное совместно посольствами Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана.
Kультурная политика
15 марта 2024 г. 22:45
В столице Латвии отметили праздник Новруз

В Риге состоялось мероприятие по случаю праздника Новруз, организованное совместно посольствами Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Латвии, мероприятие прошло в Художественном музее Riqa Bourse, который является одним из значимых архитектурных памятников Латвии и известным культурным центром страны.

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов поздравил всех присутствующих с праздником. По его словам, мероприятие, совместно организованное посольствами, которые представляют семью имеющих общие корни тюркоязычных стран, играет роль культурного моста между тюркским миром и Латвией.

Эльнур Султанов напомнил, что праздник Новруз, включенный в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, воплощает древние традиции и национальную самобытность азербайджанского народа.

Посол подчеркнул особое значение для азербайджанского народа празднования Новруза в этом году, когда этот праздник впервые отмечается на всей территории Азербайджана, полностью восстановившего суверенитет и территориальную целостность страны.

С поздравлениями по случаю праздника Новруз выступили также посол Казахстана Даурен Карипов, посол Турции Шуле Озтунч и временный поверенный в делах Узбекистана в Латвии Акром Ходжаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLatviyada Novruz bayramı münasibətilə tədbir keçirilib

Другие новости из категории

Завтра будет представлена ​​азербайджанская композиция на Евровидении-2024
Завтра будет представлена ​​азербайджанская композиция на "Евровидении-2024"
14 марта 2024 г. 16:46
Шахин Мустафаев: Ряд международных организаций применяют двойные стандарты к Азербайджану
Шахин Мустафаев: Ряд международных организаций применяют двойные стандарты к Азербайджану
14 марта 2024 г. 12:35
Шахин Мустафаев: В Список культурного наследия ЮНЕСКО включены 47 памятников тюркских народов
Шахин Мустафаев: В Список культурного наследия ЮНЕСКО включены 47 памятников тюркских народов
14 марта 2024 г. 11:21
Министр: Необходимо сформировать единый механизм защиты тюркского культурного наследия
Министр: Необходимо сформировать единый механизм защиты тюркского культурного наследия
14 марта 2024 г. 10:58
В Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры
В Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры
12 марта 2024 г. 16:39
Группа журналистов из тюркских стран посетила Турцию
ФотоГруппа журналистов из тюркских стран посетила Турцию
11 марта 2024 г. 17:09
Профессор из США высказал желание вновь посетить Шушу
Профессор из США высказал желание вновь посетить Шушу
10 марта 2024 г. 20:37
Кавтар Наджиб: Город Шуша обладает большой исторической ценностью
Кавтар Наджиб: Город Шуша обладает большой исторической ценностью
10 марта 2024 г. 18:04
Пакистанский эксперт: В ближайшем будущем Шуша станет популярным туристическим направлением
Пакистанский эксперт: В ближайшем будущем Шуша станет популярным туристическим направлением
10 марта 2024 г. 17:32
Пакистанский эксперт: Величественная красота города Шуша завораживает
Пакистанский эксперт: Величественная красота города Шуша завораживает
10 марта 2024 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi