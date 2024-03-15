В столице Латвии отметили праздник Новруз

В Риге состоялось мероприятие по случаю праздника Новруз, организованное совместно посольствами Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана.

В Риге состоялось мероприятие по случаю праздника Новруз, организованное совместно посольствами Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Латвии, мероприятие прошло в Художественном музее Riqa Bourse, который является одним из значимых архитектурных памятников Латвии и известным культурным центром страны.

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов поздравил всех присутствующих с праздником. По его словам, мероприятие, совместно организованное посольствами, которые представляют семью имеющих общие корни тюркоязычных стран, играет роль культурного моста между тюркским миром и Латвией.

Эльнур Султанов напомнил, что праздник Новруз, включенный в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, воплощает древние традиции и национальную самобытность азербайджанского народа.

Посол подчеркнул особое значение для азербайджанского народа празднования Новруза в этом году, когда этот праздник впервые отмечается на всей территории Азербайджана, полностью восстановившего суверенитет и территориальную целостность страны.

С поздравлениями по случаю праздника Новруз выступили также посол Казахстана Даурен Карипов, посол Турции Шуле Озтунч и временный поверенный в делах Узбекистана в Латвии Акром Ходжаев.