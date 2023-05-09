В Шуше стартует Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

С сегодняшнего дня в культурной столице Азербайджана - Шуше стартует Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

С сегодняшнего дня в культурной столице Азербайджана - Шуше стартует Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

Как сообщает Report, со вчерашнего дня участники фестиваля съезжаются в Шушу.

На фестивале "Харыбюльбюль", который пройдет 9-11 мая в городе Шуша, наряду с Азербайджаном представлены Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Автономное территориальное образование Гагаузия Республики Молдова (Гагаузская Земля), Узбекистан и Автономная Республика Каракалпакстан Узбекистана, республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан и Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция, Туркменистан.