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В Шуше стартует Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

В Шуше стартует Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" С сегодняшнего дня в культурной столице Азербайджана - Шуше стартует Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.
Kультурная политика
9 мая 2023 г. 09:28
В Шуше стартует Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль

С сегодняшнего дня в культурной столице Азербайджана - Шуше стартует Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

Как сообщает Report, со вчерашнего дня участники фестиваля съезжаются в Шушу.

На фестивале "Харыбюльбюль", который пройдет 9-11 мая в городе Шуша, наряду с Азербайджаном представлены Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Автономное территориальное образование Гагаузия Республики Молдова (Гагаузская Земля), Узбекистан и Автономная Республика Каракалпакстан Узбекистана, республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан и Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция, Туркменистан.

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Версия на английском языке Kharybulbul International Music Festival kicks off in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada “Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır - VİDEO

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