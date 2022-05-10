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В Шуше пройдет V Международный фестиваль Харыбюльбюль

В Шуше пройдет V Международный фестиваль Харыбюльбюль С 12 по 14 мая в культурной столице Азербайджана - Шуше пройдет V Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль, организованный Министерством культуры, Фондом Гейдара Алиева и Государственным заповедником города Шуша.
Kультурная политика
10 мая 2022 г. 20:18
В Шуше пройдет V Международный фестиваль Харыбюльбюль

С 12 по 14 мая в культурной столице Азербайджана - Шуше пройдет V Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль, организованный Министерством культуры, Фондом Гейдара Алиева и Государственным заповедником города Шуша.

Как сообщает Report, международный музыкальный фестиваль, проводившийся в мае 1989-1991 гг. в Шуше и других регионах Карабаха, после 30-летнего перерыва был вновь организован в Шуше 12-13 мая 2021 года при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Прошедший в 1989 году первый фестиваль был посвящен 100-летнему юбилею Сеида Шушинского.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyi V Xarıbülbül Festivalı ilə bağlı məlumat yayıb

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