В Шуше пройдет V Международный фестиваль Харыбюльбюль

С 12 по 14 мая в культурной столице Азербайджана - Шуше пройдет V Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль, организованный Министерством культуры, Фондом Гейдара Алиева и Государственным заповедником города Шуша.

С 12 по 14 мая в культурной столице Азербайджана - Шуше пройдет V Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль, организованный Министерством культуры, Фондом Гейдара Алиева и Государственным заповедником города Шуша.

Как сообщает Report, международный музыкальный фестиваль, проводившийся в мае 1989-1991 гг. в Шуше и других регионах Карабаха, после 30-летнего перерыва был вновь организован в Шуше 12-13 мая 2021 года при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Прошедший в 1989 году первый фестиваль был посвящен 100-летнему юбилею Сеида Шушинского.