В Париже состоялось посвященное Карабаху мероприятие

В столице Франции Париже состоялось мероприятие, посвященное Карабаху.

В столице Франции Париже состоялось мероприятие, посвященное Карабаху.

Как передает местное бюро Report , при поддержке посольства Азербайджана во Франции в рамках "Года Шуши" Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции (ADA) и Art Council Azerbaijan была проведена художественная выставка под названием "Мое сердце - Карабах", на которой экспонировались картины, написанные азербайджанскими детьми. Также состоялся концерт в исполнении лауреата международных конкурсов, азербайджанской пианистки Саиды Тагизаде.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, президент АДА, бывший член парламента Франции Жером Ламбер, посол Турции во Франции Али Онанер, первый посол Франции в Азербайджане Жан Перен, французские журналисты, бизнесмены, любители музыки и другие гости.

Посол Рахман Мустафаев сказал, что азербайджанская музыка, прозвучавшая на сегодняшнем мероприятии, и представленные работы детей являются призывом к миру. Отметив, что война осталась в прошлом, дипломат сказал, что самым важным вопросом сегодня является восстановление мира между двумя народами. По его словам, участие французского народа в восстановлении мира имеет важное значение.

Президент ADA, почетный член парламента Франции Жером Ламбер в своем выступлении коснулся деятельности действующей во Франции проармянской экстремистской группировки, осудил нападение на посольство Азербайджана в этой стране, подчеркнув, что такие акты препятствуют установлению мира.

Первый посол Франции в Азербайджане Жан Перен сказал, что верит в будущее Азербайджана. Дипломат выразил уверенность, что в регионе воцарится мир и спокойствие. Затем в рамках выставки "Мое сердце - Карабах" руководитель проекта Сона Гулиева представила 19 картин детей 8-15 лет, связанных с городом Шуша и Карабахом.

В работах юных художников отразились завораживающая природа, пейзажи, культурное наследие и памятники Карабаха. Художественная выставка "Мое сердце – Карабах" ранее была организована в Германии, Австрии, Бельгии и Венгрии.

На концерте известная пианистка, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде исполнила произведения азербайджанских композиторов-классиков Гара Гараева и Фикрета Амирова, а также балладу Рамина Гулиева в память о воинах, павших за Азербайджан.