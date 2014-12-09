​В Пакистане состоялось открытие комнаты Низами Гянджеви

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Национальном книжном фонде Пакистана состоялось открытие комнаты Низами Гянджеви.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

На мероприятии участвовали министр-координатор Кабмина Пакистана Бабар Ягуб Фатех, исполнительный директор Национального книжного фонда Инам уль Хагг Джавед, представители интеллигенции страны, общественно-политические деятели, послы Турции, Узбекистана, Таджикистана и др. стран.

Выступивший перед присутствующими посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров выразил признательность правительству Пакистана и Национальному книжному фонду за принятие решения об открытии комнаты, носящей имя великого азербайджанского поэта. Затронув творчество Низами Гянджеви, посол отметил, что на протяжении всего творчества поэт выражал прогрессивные общественно-философские мысли.

Д.Шикаров добавил, что Низами Гянджеви вошел в историю мировой литературы как автор состоящей из пяти поэм "Пятерицы" ("Хамсе"), написанной в форме двустишия.