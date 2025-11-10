В Нью-Йорке состоялся гала-концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли
- 10 ноября, 2025
- 05:31
9 ноября в знаменитом нью-йоркском концертном зале Carnegie Hall состоялся гала-концерт победителей IX Международного музыкального конкурса Florida Keys.
Как передает Report, в этом году конкурс был посвящен 140-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.
Гала-концерт победителей конкурса Florida Keys прошел при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и был организован руководителем Американо-Азербайджанской культурной ассоциации, действующей в штате Флорида, Тёхфой Эминовой, а также членом Гильдии музыкантов США, профессором Флоридского университета и руководителем комитета по вопросам образования и культуры при ассоциации Пэрвин Мурадовой.
Во время концерта лауреаты исполнили произведения мировых и азербайджанских композиторов, а также произведения из репертуара Узеира Гаджибейли.
Особый интерес у зрителей вызвали выступления азербайджанского пианиста, лауреата республиканских и международных конкурсов, обладателя президентской стипендии Али Мамедова, юной музыкантки Миланы Набиевой, а также сестер-скрипачек Даны и Алин Зоаби.
Победителям конкурса были вручены дипломы и денежные премии.
Отметим, что Международный музыкальный конкурс Florida Keys посвящен памяти выдающегося азербайджанского композитора Джавада Гаджиева. Организатором и художественным руководителем проекта является дочь композитора, известный музыкант Пэрвин Мурадова.