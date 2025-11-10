İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Nyu-Yorkda Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş qala-konsert keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 10 noyabr, 2025
    • 04:46
    Nyu-Yorkda Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş qala-konsert keçirilib

    Noyabrın 9-da Nyu-Yorkun dünyaca məşhur "Carnegie Hall" konsert zalında 9-cu "Florida Keys" Beynəlxalq Musiqi Müsabiqəsinin qaliblərinin qala-konserti keçirilib.

    "Report"un ABŞ bürosunun məlumatına görə, builki müsabiqə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunub.

    "Florida Keys" Beynəlxalq Musiqi Müsabiqəsinin qaliblərinin qala-konserti Florida ştatında fəaliyyət göstərən Amerika–Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının rəhbəri Töhfə Eminova və ABŞ Musiqiçiləri Gildiyasının üzvü, Florida Universitetinin professoru, həmçinin assosiasiyanın nəzdindəki təhsil və mədəniyyət məsələləri üzrə komitənin rəhbəri Pərvin Muradovanın təşkilatçılığı, eləcə də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə baş tutub.

    Qala-konsertdə müsabiqənin qalibləri dünya və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa edib, Üzeyir Hacıbəylinin repertuarından parçalar səsləndiriblər.

    Gecədə ABŞ-də fəaliyyət göstərən azərbaycanlı pianoçu, respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatı, prezident təqaüdçüsü Əli Məmmədov, gənc musiqiçi Milana Nəbiyeva, eləcə də skripka ifaçıları Dana və Aline Zoabi bacılarının çıxışları xüsusi maraqla qarşılanıb.

    Müsabiqə qaliblərinə diplomlar və pul mükafatları təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, "Florida Keys" Beynəlxalq Musiqi Müsabiqəsi böyük Azərbaycan bəstəkarı Cövdət Hacıyevin xatirəsinə həsr olunur. "Layihənin təşkilatçısı və bədii rəhbəri bəstəkarın qızı, tanınmış musiqiçi Pərvin Muradovadır.

    “Florida Keys” Üzeyir Hacıbəyli Nyu-York

    Son xəbərlər

    04:54

    "Politico": ABŞ Senatı şatdaunu sonlandırmaq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    04:46
    Foto

    Nyu-Yorkda Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş qala-konsert keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    04:06

    Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

    Hadisə
    03:57

    KİV: Belçikadakı "Dul" AES üzərində üç dron müşahidə olunub

    Digər ölkələr
    03:33

    Xəzər dənizində 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    03:26

    Norveçdə saya oturmuş gəmidən dörd min litr yanacaq sızıb

    Digər ölkələr
    02:50

    ABŞ-də bir gündə ləğv olunan aviareyslərin sayı 2 mini keçib

    Digər ölkələr
    02:17

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib

    Region
    02:13

    Britaniya "Yutong" elektrik avtobuslarına uzaqdan çıxış imkanlarını araşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti