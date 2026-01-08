İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Abşeron Lions" heyətini gücləndirib

    Komanda
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:29
    Abşeron Lions heyətini gücləndirib

    "Abşeron Lions" heyətini amerikalı basketbolçu ilə gücləndirib.

    Bakı təmsilçisindən "Report"a verilən məlumata görə, Trevion Lamarla müqavilə imzalanıb.

    27 yaşlı oyunqurucusunun son klubu İsveçrə təmsilçisi "Starvinqs Basket Basel" olub. O, ötən mövsüm orta hesabla 15.3 xal, 7.8 ribaund və məhsuldar ötürmələrlə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, klub daha əvvəl De Şon Eykenslə qarşılıqlı razılıq əsasında yollarını ayırıb.

    "abşeron lions" Trevion Lamar De Sean Eikens transfer

