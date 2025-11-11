В Национальной библиотеке Албании создан отдел Азербайджанской литературы
- 11 ноября, 2025
- 10:28
В Национальной библиотеке Албании в Тиране состоялась церемония открытия отдела Азербайджанской литературы.
Об этом сообщили Report в Национальной библиотеке Азербайджана.
Директор Национальной библиотеки Албании Пиро Миша подчеркнул, что культурное сотрудничество между Албанией и Азербайджаном значительно развилось в последние годы. Он отметил, что созданный в Национальной библиотеке Албании отдел Азербайджанской литературы служит укреплению дружбы и культурных связей между двумя странами.
Он отметил, что Национальная библиотека Албании планирует в будущем организовывать мероприятия и дни чтения азербайджанской литературы.
Директор Национальной библиотеки Азербайджана профессор Керим Тахиров в своем выступлении отметил, что созданный в Албании отдел имеет большое значение с точки зрения демонстрации богатства и разнообразия азербайджанской литературы.
Участники ознакомились с отделом Азербайджанской литературы, и с интересом ознакомились с представленными книгами и изданиями.