АЖД запустят дополнительные ж/д рейсы в регионы в праздничные дни
Инфраструктура
- 08 декабря, 2025
- 15:04
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в праздничные дни по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года назначат дополнительные ж/д рейсы в регионы.
Об этом сообщили Report в АЖД.
Согласно информации, 31 декабря, 1, 2, 3 и 4 января будут курсировать дополнительные поезда по маршруту Баку-Габала-Баку, 1, 2 и 4 января - по маршруту Баку-Газах-Баку, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 3 и 4 января - по маршруту Баку-Агстафа-Баку, 31 декабря и 3 января - по маршруту Баку-Агдам-Баку.
Поезда также будут курсировать по традиционному графику.
Пассажиры могут приобрести билеты на сайте АЖД, в железнодорожных кассах или через приложение ADY Mobile.
