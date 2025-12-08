Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    АЖД запустят дополнительные ж/д рейсы в регионы в праздничные дни

    Инфраструктура
    • 08 декабря, 2025
    • 15:04
    АЖД запустят дополнительные ж/д рейсы в регионы в праздничные дни

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в праздничные дни по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года назначат дополнительные ж/д рейсы в регионы.

    Об этом сообщили Report в АЖД.

    Согласно информации, 31 декабря, 1, 2, 3 и 4 января будут курсировать дополнительные поезда по маршруту Баку-Габала-Баку, 1, 2 и 4 января - по маршруту Баку-Газах-Баку, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 3 и 4 января - по маршруту Баку-Агстафа-Баку, 31 декабря и 3 января - по маршруту Баку-Агдам-Баку.

    Поезда также будут курсировать по традиционному графику.

    Пассажиры могут приобрести билеты на сайте АЖД, в железнодорожных кассах или через приложение ADY Mobile.

