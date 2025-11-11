İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Albaniya Milli Kitabxanasında Azərbaycan Ədəbiyyatı bölməsi yaradılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 11 noyabr, 2025
    • 10:09
    Albaniya Milli Kitabxanasında Azərbaycan Ədəbiyyatı bölməsi yaradılıb

    Tiranada Albaniya Milli Kitabxanasında Azərbaycan Ədəbiyyatı bölməsinin açılış mərasimi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Kitabxanasından məlumat verilib.

    Albaniya Milli Kitabxanasının direktoru Piro Mişa Albaniya ilə Azərbaycan arasında mədəni əməkdaşlığın son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdiyini vurğulayıb. O bildirib ki, Albaniya Milli Kitabxanasında yaradılan Azərbaycan Ədəbiyyatı bölməsi iki ölkə arasında dostluq və mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Piro Mişa əlavə edib ki, bu bölmə yalnız kitab kolleksiyası deyil, həm də xalqlar arasında mənəvi və intellektual körpü rolunu oynayır.

    O qeyd edib ki, Albaniya Milli Kitabxanası gələcəkdə Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı tədbirləri və oxu günlərini təşkil etməyi, eyni zamanda iki ölkənin yazıçılarının və alimlərinin mübadiləsini davam etdirməyi planlaşdırır.

    Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru professor Kərim Tahirov çıxışında bildirib ki, Albaniyada yaradılan Azərbaycan Ədəbiyyatı bölməsi Azərbaycan ədəbiyyatının zənginliyini və müxtəlifliyini nümayiş etdirmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Professor qeyd edib ki, bu, yalnız kitab kolleksiyası deyil, həm də Albaniya oxucuları üçün Azərbaycan mədəniyyətinə və tarixinə açılan bir pəncərədir.

    İştirakçılar Azərbaycan Ədəbiyyatı bölməsi ilə tanış olub, burada nümayiş olunan kitablar, nəşrlərlə maraqlanıblar.

    Albaniya Azərbaycan Milli Kitabxanası Tirana kitabxana
    В Национальной библиотеке Албании создан отдел Азербайджанской литературы
    Azerbaijani Literature section opens at Albanian National Library

