    Камбоджа опровергает обвинения Таиланда в наращивании военного присутствия на границе

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 14:45
    Министерство национальной обороны Камбоджи выступило с официальным опровержением заявлений тайской стороны о переброске тяжелого вооружения к границе между двумя государствами.

    Как передает Report, об этом сообщают камбоджийские СМИ со ссылкой на представителя минобороны Камбоджи Мали Сочеата.

    Она назвала подобные заявления тайских властей дезинформацией, направленной на введение в заблуждение национального и международного сообщества, и на усиление эскалации напряженности..

    "Заявление, опубликованное на официальной странице Второй армии Тайланда, и в ряде тайских СМИ, утверждающее что Камбоджа переместила тяжелое вооружение и технику вдоль границы, является ложным. Камбоджа не предпринимала никаких действий, нарушающих соглашение о прекращении огня, или Совместную декларацию о мире между двумя странами", - сказала Сочеата.

    Представители министерства подчеркнули, что Камбоджа продолжит тесное взаимодействие на всех уровнях для продвижения практического сотрудничества, укрепления мира и стабильности и скорейшей нормализации ситуации на границе.

    Сочеата также призвала общественность и СМИ опираться на проверенную официальную информацию оборонного ведомства, подчеркнув, что любые попытки политизировать или исказит военные события угрожают региональной стабильности и подрывают взаимное доверие между Камбоджей и Таиландом.

    Тайланд Камбоджа война конфликт тяжелое вооружение техника граница эскалация Минобороны Мали Сочеата
    Лента новостей