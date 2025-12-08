Kamboca Tailandın ittihamlarını təkzib edir

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 15:18
    Kamboca Milli Müdafiə Nazirliyi Tailand tərəfinin iki dövlət arasındakı sərhədə ağır silahların yerləşdirilməsi barədə bəyanatlarını rəsmi olaraq təkzib edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kamboca KİV-i ölkənin müdafiə nazirliyinin nümayəndəsi Moli Soçeataya istinadən məlumat yayıb.

    O, Tailand tərəfinin bəyanatını milli və beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdıran və gərginliyi artıran dezinformasiya adlandırıb.

    "Tailand ordusunun rəsmi səhifəsində yayımlanan bəyanatda Kambocanın ağır silahları və texnikanı sərhədə yerləşdirdiyi barədə məlumatlar yalandır. Kamboca atəşkəs razılaşmasını və ya iki dövlət arasındakı birgə sülh bəyannaməsini pozan heç bir hərəkət həyata keçirməyib", - Soçeata deyib.

    Nazirlik nümayəndələri qeyd ediblər ki, Kamboca praktiki əməkdaşlığın irəli aparılması, sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi və sərhəddəki vəziyyətin tez bir zamanda normallaşdırılması üçün bütün səviyyələrdə sıx əməkdaşlığı davam etdirəcək.

    Soçeata həmçinin ictimaiyyəti və KİV-ləri müdafiə nazirliyinin yoxlanılmış rəsmi məlumatlarına əsaslanmağa çağırıb və qeyd edib ki, hərbi hadisələri siyasiləşdirmək və ya təhrif etmək cəhdləri regional sabitliyə təhlükə yaradır və Kamboca ilə Tailand arasında qarşılıqlı etimadı sarsıdır.

    Камбоджа опровергает обвинения Таиланда в наращивании военного присутствия на границе

