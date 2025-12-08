Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Баку и Бишкек определили новые направления экономического сотрудничества

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 15:01
    В Баку состоялось 6-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству Азербайджана и Кыргызстана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, заседание прошло под сопредседательством вице-премьера Азербайджана Самира Шарифова и зампредседателя правительства Кыргызстана Бакыта Торобаева. В мероприятии приняли участие представители профильных государственных структур обеих стран.

    Перед пленарной частью состоялась двусторонняя встреча сопредседателей, после чего обсуждения продолжились в расширенном составе.

    Стороны подчеркнули, что историко-культурные связи двух братских народов, а также регулярный политический диалог и взаимные визиты президентов Ильхама Алиева и Садыра Жапарова сыграли ключевую роль в выводе отношений на уровень стратегического партнёрства.

    Отмечено, что программа сотрудничества на 2024–2029 годы служит важной дорожной картой для развития двусторонних отношений. За последние годы наблюдается значительный рост товарооборота: за первые 10 месяцев 2025 года он увеличился более чем на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На заседании достигнуты договоренности о расширении экономических связей, диверсификации торговли и укреплении сотрудничества деловых кругов. Обсуждены возможности создания торгово-логистического центра в Кыргызстане, активизации бизнес-миссий, усиления информационного обмена и взаимодействия в рамках инициативы "Зеленый переход", предложенной Азербайджаном на COP29.

    Высоко оценена деятельность Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Достигнуты договоренности по реализации новых совместных инвестпроектов, созданию Азербайджано-Кыргызского бизнес-совета (AZPROMO – Торгово-промышленная палата Кыргызстана), а также поддержке строительства пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль и изучению проекта курортного города.

    Планируется расширение сотрудничества в сфере индустриальных и свободных экономических зон.

    Стороны договорились активизировать взаимодействие туркомпаний, разрабатывать совместные турпакеты, обмениваться информацией о выставках и фестивалях и расширять сотрудничество в сфере медицинского туризма. Отмечено позитивное влияние рейсов Баку – Бишкек – Баку на туристический поток.

    Определен широкий спектр направлений сотрудничества в сельском хозяйстве: обмен опытом в производстве безвирусных саженцев, развитие интенсивной рыболовной отрасли и аквакультуры, проведение совместных тренингов, расширение сотрудничества по ветеринарному и фитосанитарному контролю, торговля племенным скотом и развитие агрострахования.

    Стороны договорились продолжить реализацию дорожной карты на 2024–2025 годы по энергетике, расширять сотрудничество между SOCAR и "Кыргызнефтегаз", а также взаимодействовать в рамках проекта коридора зеленой энергии Центральная Азия – Азербайджан.

    Обсуждены цифровизация Среднего коридора, упрощение таможенных процедур, перспективы железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, использование возможностей Бакинского порта и увеличение транзитных перевозок.

    Стороны наметили сотрудничество между университетами, предоставление ежегодных стипендий студентам, участие Кыргызстана в программе Study in Azerbaijan, обмен преподавателями, создание языковых центров, совместные исследования и развитие виртуальных библиотечных платформ.

    Обсуждены совместные шаги в сферах экологии, цифрового развития, кибербезопасности, здравоохранения, социальной защиты, государственных услуг, архитектуры, градостроительства и банковского сектора.

    Участники подтвердили приверженность укреплению доверительных и дружественных отношений во всех направлениях.

    Комиссия договорилась провести 7-е заседание в Кыргызстане, его сроки будут определены по дипломатическим каналам. Самир Шарифов и Бакыт Торобаев подписали итоговый протокол 6-го заседания МПК.

