Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан переходит к системе автоматического выпуска таможенных деклараций

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 14:41
    Азербайджан переходит к системе автоматического выпуска таможенных деклараций

    Азербайджанская таможенная служба намерена перейти к системе автоматического выпуска деклараций с установлением определенных лимитов для предпринимателей.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

    По его словам, внедрение современных цифровых инструментов позволит в перспективе автоматически утверждать декларации добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, относящихся к категории "надежных партнеров".

    "Если система управления рисками и система цифровой таможенной стоимости показывают корректность сведений, условный лимит - например, 30 минут - будет применяться для автоматического подтверждения декларации без вмешательства инспектора", - отметил Ширинов.

    Он подчеркнул, что если в течение 30 минут сотрудник таможни не утвердит декларацию вручную, система автоматически предоставит выпуск товаров.

    По словам представителя Комитета, переход к автоматическому выпуску уже изучается на основе международной практики.

    "Мы рассчитываем, что к концу следующего года сможем представить первые результаты внедрения этой системы на IV Таможенно-бизнес-форуме. Это один из ключевых стратегических проектов, и мы уверены, что достигнем поставленной цели", - заявил Ширинов.

    Натиг Ширинов ГТК Госкомтаможня автодекларация
    Natiq Şirinov: "Azərbaycan gömrüyü avtoburaxılış sisteminə keçmək niyyətindədir"
    Elvis

    Последние новости

    14:45

    Камбоджа опровергает обвинения Таиланда в наращивании военного присутствия на границе

    Другие страны
    14:45

    В ММ прошла конференция на тему развития азербайджанского языка

    Внутренняя политика
    14:43

    В Азербайджане за 11 месяцев выдано около 471 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Бизнес
    14:41

    Грузия бесплатно обеспечит разовый транзит через свою территорию нефти из Азербайджана в Армению

    Энергетика
    14:41

    Азербайджан переходит к системе автоматического выпуска таможенных деклараций

    Бизнес
    14:34

    Произведена третья купонная выплата по "зеленым" облигациям SOCAR

    Финансы
    14:25

    Азербайджан в 2025 году удвоил экспорт персиков

    АПК
    14:21

    ЦБА планирует цифровизацию таможенных операций банков и страховщиков

    Финансы
    14:20

    В Азербайджане разработан Национальный механизм кредитных рейтингов

    Финансы
    Лента новостей