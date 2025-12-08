Азербайджан переходит к системе автоматического выпуска таможенных деклараций

Азербайджанская таможенная служба намерена перейти к системе автоматического выпуска деклараций с установлением определенных лимитов для предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

По его словам, внедрение современных цифровых инструментов позволит в перспективе автоматически утверждать декларации добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, относящихся к категории "надежных партнеров".

"Если система управления рисками и система цифровой таможенной стоимости показывают корректность сведений, условный лимит - например, 30 минут - будет применяться для автоматического подтверждения декларации без вмешательства инспектора", - отметил Ширинов.

Он подчеркнул, что если в течение 30 минут сотрудник таможни не утвердит декларацию вручную, система автоматически предоставит выпуск товаров.

По словам представителя Комитета, переход к автоматическому выпуску уже изучается на основе международной практики.

"Мы рассчитываем, что к концу следующего года сможем представить первые результаты внедрения этой системы на IV Таможенно-бизнес-форуме. Это один из ключевых стратегических проектов, и мы уверены, что достигнем поставленной цели", - заявил Ширинов.