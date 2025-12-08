Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В ММ прошла конференция на тему развития азербайджанского языка

    Внутренняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 14:45
    В ММ прошла конференция на тему развития азербайджанского языка

    В Милли Меджлисе прошла конференция на тему "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: Текущее состояние и перспективы".

    Как сообщает Report, конференция прошла под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.

    В ней приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, президент Национальной академии наук Азербайджана академик Иса Габиббейли, директор Института языкознания НАНА профессор Надир Мамедли, председатель Союза писателей Азербайджана народный писатель Анар Рзаев, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров, а также депутаты, ученые-лингвисты, общественные деятели.

    На конференции обсудили задачи и требования, озвученные президентом Ильхамом Алиевым на юбилейном собрании, посвященном 80-летию НАНА, в отношении азербайджанского языка, терминологии и топонимики.

    Milli Məclisdə Azərbaycan dilinin mövcud vəziyyətinə həsr olunan konfrans keçirilib
    Лента новостей