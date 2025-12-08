Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Грузия бесплатно обеспечит разовый транзит через свою территорию нефти из Азербайджана в Армению

    Энергетика
    • 08 декабря, 2025
    • 14:41
    Грузия бесплатно обеспечит разовый транзит нефти из Азербайджана через свою территорию в Армению .

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

    "Правительство Грузии получило запрос от стран-партнеров о разовом транзите через грузинскую территорию топлива из Азербайджана в Армению", - говорится в сообщении.

    По решению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, "Грузинским железным дорогам" поручено незамедлительно осуществить железнодорожную перевозку указанного груза бесплатно. Официальные лица были уведомлены о данном решении.

    В министерстве подчеркнули, что Грузия остается стратегическим и надежным партнером как для Азербайджана, так и для Армении, и неизменно поддерживает политику мира и сотрудничества в регионе.

