Грузия бесплатно обеспечит разовый транзит через свою территорию нефти из Азербайджана в Армению

Грузия бесплатно обеспечит разовый транзит нефти из Азербайджана через свою территорию в Армению .

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

"Правительство Грузии получило запрос от стран-партнеров о разовом транзите через грузинскую территорию топлива из Азербайджана в Армению", - говорится в сообщении.

По решению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, "Грузинским железным дорогам" поручено незамедлительно осуществить железнодорожную перевозку указанного груза бесплатно. Официальные лица были уведомлены о данном решении.

В министерстве подчеркнули, что Грузия остается стратегическим и надежным партнером как для Азербайджана, так и для Армении, и неизменно поддерживает политику мира и сотрудничества в регионе.