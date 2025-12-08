Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Произведена третья купонная выплата по "зеленым" облигациям SOCAR

    08 декабря, 2025
    Произведена третья купонная выплата по зеленым облигациям SOCAR

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) произвела сегодня третью выплату процентов по "зеленым" облигациям.

    Как сообщили Report в "SOCAR Capital", купонная выплата на общую сумму $3 млн уже переведена на счета держателей облигаций.

    В компании пояснили, что согласно Проспекту эмиссии, если купонная выплата приходится на нерабочий день, то данная операция производится в следующий за ним рабочий день.

    С 7 марта начались операции на вторичном рынке по "зеленым" облигациям SOCAR. По этим ценным бумагам, вызвавшим очередное значительное оживление на внутренних рынках капитала, на Бакинской фондовой бирже (БФБ) совершены 423 сделки на сумму $16,67 млн .

    Общее число сделок по облигациям SOCAR, находящимся в обращении, составило 1 566 (36,5% от всех сделок по корпоративным облигациям на БФБ в текущем году) на сумму примерно $82,4 млн.

    С момента первого выпуска облигаций SOCAR в 2016 году до настоящего времени SOCAR осуществил процентные платежи гражданам и инвесторам в размере $52 млн.

    "Зеленые" облигации SOCAR выпущены на 5-летний срок с годовой доходностью 6%. Облигации освобождены от всех налогов, купонные выплаты производятся раз в квартал, и к концу срока принесут держателям бумаг в общей сложности $60 млн дохода.

    Отметим, что официальную информацию об облигациях SOCAR можно получить только по номеру *1999, на веб-сайтах socarcapital.az, socaristiqraz.az, в центрах "ASAN xidmət" №1 и №5, а также в официально зарегистрированных в Азербайджане инвестиционных компаниях.

