В Азербайджане за 11 месяцев выдано около 471 тыс. сертификатов "ASAN İmza"
Бизнес
- 08 декабря, 2025
- 14:43
В Азербайджане в январе-октябре текущего года выдано 470 798 сертификатов "ASAN İmza", что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе.
За отчетный период "ASAN İmza" были предоставлены по 306 901 обращению, что на 12,55% меньше по сравнению с годом ранее.
Сертификаты действительны в течение 3 лет.
