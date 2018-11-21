Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 20 ноября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве открылась выставка "Семь красавиц", организованная Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским музеем ковра при поддержке посольства Азербайджана в России.

Как сообщает Report, в открытии выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступая на церемонии, Лейла Алиева сказала:

- Сегодня мы открываем выставку "Семь красавиц". Концепция этой выставки основана на поэме великого азербайджанского поэта XII века Низами Гянджеви и на балете всемирно известного композитора Гара Гараева. Сегодня вы сможете увидеть миниатюры, ковры и ювелирные изделия. Также эта экспозиция обогащена классической национальной музыкой, классическим танцем и элементами современного искусства. Находясь на выставке, зритель погружается в легенду о семи красавицах и шахе Бахраме. Поэма "Семь красавиц" - один из лучших образцов восточной поэзии. Вся глубина, философский мир этого произведения переданы с помощью ковров, проекций книжных миниатюр, предметов декоративно-прикладного искусства и инсталляций. Архивные материалы, посвященные постановке балета "Семь красавиц", являются ценнейшими историческими справками, которые сегодня тоже доступны зрителям. Сегодня вы также можете получить информацию из старинных афиш, программок балета и фотографий. Открытие выставки "Семь красавиц" очень важно, потому что произведения великого Низами - это целая эпоха в азербайджанской литературе.

Дорогие друзья, творчество не имеет времени, это что-то, что послано нам с небес для того, чтобы помогать человеку стать лучше, проникнуть в глубину своей души и открыть в себе высшую силу - любовь.

Лейла Алиева выразила благодарность директору Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елене Титовой и всем, кто работал над подготовкой выставки.

Директор музея Елена Титова в своем выступлении отметила, что у Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства крепкие связи с коллегами из Азербайджана. "Особо теплые отношения сложились у нас с Фондом Гейдара Алиева и Азербайджанским музеем ковра. Выставка "Семь красавиц" - это выставка по-восточному утонченная, с глубоким философским смыслом и завораживающим дизайнерским решением. Это - современные технологии, богатейшая история, мастерство художников. Большинство залов посвящены творчеству блестящего композитора Гара Гараева. Его балет "Семь красавиц" - уникальное произведение. Но выставка не только про балет. Ее концепция шире, экспозиция отсылает к великому азербайджанскому эпосу – поэме поэта и философа XII века Низами Гянджеви", - сказала она. Е.Титова поблагодарила Фонд Гейдара Алиева, сотрудников Азербайджанского музея ковра и всех, кто принимал участие в организации выставки.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу напомнил, что за последние месяцы в Москве прошло несколько значимых мероприятий, посвященных Азербайджану. "Совсем недавно, в середине октября, на одной из центральных площадей Москвы, напротив мэрии, была развернута выставка "Осенние дары Азербайджана", которую за пять дней посетили более 70 тысяч москвичей и гостей столицы. Вчера в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) открылся бюст великого азербайджанского поэта и мыслителя Насими, также в Институте языков Московского государственного университета открылась конференция "Духовное наследие Насими в историко-культурном контексте средневекового Востока". А сегодня в этом замечательном музее, в этом уникальном здании открывается выставка "Семь красавиц", - сказал дипломат.

Он поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за организацию этих мероприятий. "Я хочу за все эти мероприятия поблагодарить Фонд Гейдара Алиева, без которого ни одно из них не могло бы состояться. Мне хочется поблагодарить Лейлу ханум за ее активное участие, за помощь в проведении этих мероприятий. Особая благодарность за памятник Насими, который будет украшать стены такого университета как МГИМО. И каждое новое поколение будет узнавать о Насими все больше и больше", - отметил П.Бюльбюльоглу. Он подчеркнул, что выставка, открывшаяся в Москве, является очень знаменательным событием в культурной жизни двух стран и народов.

В проекте всесторонне представлена азербайджанская культура в синтезе коврового, ювелирного искусства, миниатюры, национальной классической музыки, классического танца и современного искусства.

В экспозиции демонстрируются экспонаты из коллекций Фонда Гейдара Алиева, Музея ковра и Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

Пространство выставки погружает зрителей в легенду о шахе Бахраме и семи красавицах. Философский мир этого важного для азербайджанской культуры литературного произведения воссоздан с помощью ковров, проекций книжных миниатюр, предметов декоративно-прикладного искусства, инсталляций.

Одним из интересных экспонатов выставки является инсталляция "Миниатюра", созданная азербайджанским художником Рашадом Алекперовым на основе средневековой тебризской миниатюры "Читающий мальчик". Эта миниатюра была создана одним из известных живописцев Востока - Султаном Мухаммедом Низамеддином (1470-1555) и хранится в частной коллекции во Франции. Инсталляция также оживит перед глазами зрителей сцены из "Семи красавиц".

Кроме того, в экспозиции представлены сцены из балета "Семь красавиц" Кара Караева, архивные материалы о спектакле.

Напомним, что Фонд Гейдара Алиева реализовал уже целый ряд проектов по популяризации творчества Низами. В городе Гянджа создан музей, посвященный поэту, во Франции организовывались выставки и конференции, в Риме по инициативе Фонда установлен памятник поэту-философу, а в Санкт-Петербурге разбит сад, носящий его имя.

Выставка продлится до 3 февраля 2019 года.