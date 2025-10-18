В Лувре экспонируются работы азербайджанских художников

В выставочном зале Carrousel du Louvre знаменитого музея Лувр в Париже в рамках Международной выставки современного искусства экспонируются работы азербайджанских художников.

Как сообщает местное бюро Report, на выставке представлены работы не только таких известных азербайджанских мастеров кисти, как Ариф Гусейнов и Сируз Мирзазаде, но и юных художников.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева также посетила выставке. В работах азербайджанских художников отражены богатая культура нашей страны, ее история, природа и архитектурные памятники.

Международная выставка, открытие которой состоялось 17 октября, продлится два дня. В ней принимают участие сотни художников из 28 стран.