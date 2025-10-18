Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Kультурная политика
    • 18 октября, 2025
    • 02:19
    В Лувре экспонируются работы азербайджанских художников

    В выставочном зале Carrousel du Louvre знаменитого музея Лувр в Париже в рамках Международной выставки современного искусства экспонируются работы азербайджанских художников.

    Как сообщает местное бюро Report, на выставке представлены работы не только таких известных азербайджанских мастеров кисти, как Ариф Гусейнов и Сируз Мирзазаде, но и юных художников.

    Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева также посетила выставке. В работах азербайджанских художников отражены богатая культура нашей страны, ее история, природа и архитектурные памятники.

    Международная выставка, открытие которой состоялось 17 октября, продлится два дня. В ней принимают участие сотни художников из 28 стран.

    выставка Лейла Абдуллаева Лувр
    Luvr muzeyində azərbaycanlı rəssamların əsərləri sərgilənir

