В Лувре экспонируются работы азербайджанских художников
Kультурная политика
- 18 октября, 2025
- 02:19
В выставочном зале Carrousel du Louvre знаменитого музея Лувр в Париже в рамках Международной выставки современного искусства экспонируются работы азербайджанских художников.
Как сообщает местное бюро Report, на выставке представлены работы не только таких известных азербайджанских мастеров кисти, как Ариф Гусейнов и Сируз Мирзазаде, но и юных художников.
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева также посетила выставке. В работах азербайджанских художников отражены богатая культура нашей страны, ее история, природа и архитектурные памятники.
Международная выставка, открытие которой состоялось 17 октября, продлится два дня. В ней принимают участие сотни художников из 28 стран.
Последние новости
03:08
Лидер ТРСК заявил о "переходе к наступательной дипломатии"Другие страны
02:55
Зеленский проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с ТрампомДругие страны
02:46
ТЮРКСОЙ поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимостиВнешняя политика
02:19
Фото
В Лувре экспонируются работы азербайджанских художниковKультурная политика
01:58
ХАМАС передал Израилю останки еще одного погибшего в Газе заложникаДругие страны
01:43
Посольство Азербайджана в США увеличило число дней консульского приемаВнешняя политика
01:32
Фото
Мехрибан Алиева посетила Ватиканскую апостольскую библиотекуВнешняя политика
01:22
Трамп о войне в Украине: Пусть обе стороны одержат победу, пусть все рассудит историяДругие страны
01:10
Фото