Luvr muzeyində azərbaycanlı rəssamların əsərləri sərgilənir
Mədəniyyət siyasəti
- 18 oktyabr, 2025
- 02:03
Fransanın paytaxtı Parisdə yerləşən Luvr muzeyinin "Carrousel du Louvre" sərgi salonunda keçirilən Beynəlxalq Müasir İncəsənət Sərgisi çərçivəsində azərbaycanlı rəssamlarının əsərləri nümayiş olunur.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sərgidə Azərbaycanın tanınmış rəssamları Arif Hüseynov və Siruz Mirzəzadə ilə yanaşı, azyaşlı rəssamların əsərləri də sərgilənir.
Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva da sərgini ziyarət edib.
Beynəlxalq sərgi oktyabrın 19-na qədər davam edəcək.
Azərbaycanlı rəssamlarının əl işlərində ölkəmizin zəngin mədəniyyəti, keşməkeşli tarixi, füsunkar təbiəti və möhtəşəm memarlıq abidələri öz əksini tapıb.
Qeyd edək ki, sərgidə 28 ölkədən yüzlərlə rəssam iştirak edir.
Son xəbərlər
02:48
ŞKTR Prezidenti ölkəsinin hücum diplomatiyasına keçid etdiyini açıqlayıbDigər ölkələr
02:06
HƏMAS həlak olan daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil veribDigər ölkələr
02:03
Foto
Luvr muzeyində azərbaycanlı rəssamların əsərləri sərgilənirMədəniyyət siyasəti
01:43
Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsi barədə: Qoy hər iki tərəf qalib gəlsin, hər şeyi tarix müəyyənləşdirsinDigər ölkələr
01:23
Foto
Mehriban Əliyeva Vatikan Apostol Kitabxanasını ziyarət edibXarici siyasət
01:07
Foto
Birinci vitse-prezident Vatikanda Müqəddəs Pyotr Bazilikasında görülmüş bərpa işləri ilə tanış olubXarici siyasət
01:00
Foto
Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Vatikan bağlarında ağacəkmə mərasimində iştirak ediblərXarici siyasət
00:57
Zelenski Trampla görüşünün məhsuldar keçdiyini bildiribDigər ölkələr
00:29
Video