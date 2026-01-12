Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Лос-Анджелесе детей будут обучать азербайджанским национальным танцам

    Kультурная политика
    • 12 января, 2026
    • 08:08
    В Лос-Анджелесе детей будут обучать азербайджанским национальным танцам

    В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, детей будут обучать азербайджанским национальным танцам.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

    "Давайте научим наших детей национальным ритмам", - говорится в публикации.

    Записаться на занятия можно по электронной почте [email protected].

