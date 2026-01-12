В Лос-Анджелесе детей будут обучать азербайджанским национальным танцам
- 12 января, 2026
- 08:08
В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, детей будут обучать азербайджанским национальным танцам.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.
"Давайте научим наших детей национальным ритмам", - говорится в публикации.
Записаться на занятия можно по электронной почте [email protected].
В Лос-Анджелесе детей будут обучать азербайджанским национальным танцам
