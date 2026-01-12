В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки Инфраструктура

В Лос-Анджелесе детей будут обучать азербайджанским национальным танцам Kультурная политика

Хакеры взломали аккаунт Фернандеша в Х и выложили "инсайд" о Роналду Футбол

В Шамахы произошло землетрясение Происшествия

В США грузовик наехал на митингующих в поддержку протестов в Иране Другие страны

Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум Финансы

Трамп рассказал о контактах США с Кубой Другие страны

Глава ФРС заявил, что Минюст США готовится предъявить ему уголовные обвинения Другие страны