    Los-Ancelesdə uşaqlara Azərbaycanın milli rəqsləri öyrədiləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 12 yanvar, 2026
    • 07:44
    Los-Ancelesdə uşaqlara Azərbaycanın milli rəqsləri öyrədiləcək

    ABŞ-nin Los-Anceles şəhərində (Kaliforniya ştatı) uşaqlara Azərbaycanın milli rəqsləri öyrədiləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş konsulluğunun "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, bunda məqsəd uşaqlara milli ritmlərin öyrədilməsidir. Dərslərə qatılmaq üçün [email protected] elektron poçt ünvanına yazaraq qeydiyyatdan keçmək laızm olduğu da vurğulanıb.

