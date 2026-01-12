Los-Ancelesdə uşaqlara Azərbaycanın milli rəqsləri öyrədiləcək
Mədəniyyət siyasəti
- 12 yanvar, 2026
- 07:44
ABŞ-nin Los-Anceles şəhərində (Kaliforniya ştatı) uşaqlara Azərbaycanın milli rəqsləri öyrədiləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş konsulluğunun "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, bunda məqsəd uşaqlara milli ritmlərin öyrədilməsidir. Dərslərə qatılmaq üçün [email protected] elektron poçt ünvanına yazaraq qeydiyyatdan keçmək laızm olduğu da vurğulanıb.
