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    В Лондоне состоялось открытие выставки "Здесь и сегодня"

    В мероприятии приняли участие первая леди Азербайджана, президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент фонда Лейла Алиева

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Лондоне состоялось открытие выставки "Здесь и сегодня", посвященной 50-летнему юбилею "Красной книги" Международного союза охраны природы.

    Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в мероприятии приняли участие первая леди Азербайджана, президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

    Выступившая на открытии выставки вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отметила, что данная выставка - это хороший способ подчеркнуть важность и красоту всех видов животных, необходимость их защиты.

    Лейла Алиева вспомнила свой визит в Австралию в рамках участия на заседании Всемирного конгресса парков и отметила важность охраны природы будущими поколениями, а также рассказала о работах, проводимых в Азербайджане в этом направлении.

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