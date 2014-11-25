Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Лондоне состоялось открытие выставки "Здесь и сегодня", посвященной 50-летнему юбилею "Красной книги" Международного союза охраны природы.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в мероприятии приняли участие первая леди Азербайджана, президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Выступившая на открытии выставки вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отметила, что данная выставка - это хороший способ подчеркнуть важность и красоту всех видов животных, необходимость их защиты.

Лейла Алиева вспомнила свой визит в Австралию в рамках участия на заседании Всемирного конгресса парков и отметила важность охраны природы будущими поколениями, а также рассказала о работах, проводимых в Азербайджане в этом направлении.