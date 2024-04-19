На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана

При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, а также содействии Министерства культуры Азербайджана и посольства нашей страны в Италии на 60-й Венецианской биеннале 19 апреля состоялось открытие павильона Азербайджана.

При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, а также содействии Министерства культуры Азербайджана и посольства нашей страны в Италии на 60-й Венецианской биеннале 19 апреля состоялось открытие павильона Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Минкультуры.

Отметим, что биеннале, которая пройдет с 20 апреля по 24 ноября, в этом году организована под лозунгом "Иностранцы повсюду".

Павильон Азербайджана, расположенный на Кампо-делла-Тана, одном из уникальных памятников архитектуры XVI века, организован на тему "От Каспия до розовой планеты: я здесь" и отражает девиз биеннале.

Министр культуры Адиль Керимли встретился со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Салемом бен Халидом аль-Гассими, также принимавшим участие в церемонии открытия азербайджанского павильона.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в сфере культуры, был проведен обмен мнениями относительно презентации совместных культурных проектов.

Была подчеркнута важность организации на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая будет проведена в Азербайджане в этом году, дискуссий по вопросам изменения климата и культуры.

Кроме того, обсуждалось участие ОАЭ в VI Всемирном форуме межкультурного диалога, который будет организован в нашей стране 1-3 мая текущего года в рамках "Бакинского процесса", и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.