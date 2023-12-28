В Лачыне открылся Центр ковроткачества

В Лачыне открылся Центр ковроткачества "Ислими".

В Лачыне открылся Центр ковроткачества "Ислими".

Как сообщает Report, центр создан с учетом того, что в Лачыне с древних времен ткутся знаменитые ковры.

Центр позволит не только сохранить богатые традиции ковроткачества в районе, но и обеспечить занятость местных жителей.

В церемонии открытия приняли участие специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов, сотрудники ООО "Бакинская служба благоустройства", ОАО "Лачынская служба благоустройства" и других структур.

Участники церемонии ознакомились с условиями, созданными в Центре.